Тимошенко предлагает Бессмертному стать генсеком ООН

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО хотела бы, чтобы съезд “Народного Союза Наша Украина” принял решение о создании единой оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции. (Съезд НСНУ состоится в Киеве завтра, 21 октября – УНИАН).

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, «как не может быть двух властей, так и не может быть двух оппозиций». По ее словам, говорить о создании двух оппозиций могут только политики, которые «думают о себе, а не думают об Украине». Она призвала “Нашу Украину” создать общую оппозицию, и «не надо ей давать никаких новых громких названий типа конфедерация позиционных сил «Европейская Украина». «Время громких названий уже прошло, надо дело делать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если кому-то хочется громких названий, тогда, например, можно взять название “Объединенная оппозиция наших”, что сокращенно будет звучать ООН, и тогда Роман БЕССМЕРТНЫЙ «был бы генеральным секретарем ООН».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что приглашает “Нашу Украину” к формированию совместного оппозиционного правительства. По ее словам, первым шагом такой оппозиции должно стать создание совместного оппозиционного правительства.

На вопрос журналистов, кого бы она советовала “Нашей Украине” избрать руководителем партии, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что партийцы должны в этом разобраться сами. По ее словам, также НСНУ на съезде должна, наконец, окончательно определиться, в оппозиции ли она, или дальше будет продолжать переговоры по созданию широкой коалиции.

«Наша Украина» - это чемпион по переговорному процессу. Таких длительных переговоров на все темы еще не вела ни одна политическая сила», - отметила лидер БЮТ. По ее словам, «это уже напоминает мексиканский сериал, когда утром вся страна включает телевизор и думает, подаст ли Хуан Педро в отставку сегодня или нет, будет ли, Антуан Такойто продолжать переговоры». Ю.ТИМОШЕНКО считает, что «это уже просто смешно».

Она еще раз подчеркнула необходимость создания единой оппозиции, которая сможет противостоять антикризисной коалиции и их действиям, направленным не в интересах страны.