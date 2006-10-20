Тимошенко хвастает, что у нее есть ноу-хау против Януковича
Лидер БЮТ заявляет, что "верхи не смогут"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что правительство, которое возглавляет Виктор ЯНУКОВИЧ, «больше, чем до весны, не протянет».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции после подписания документов о сотрудничестве с партией «Реформы и порядок».
Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что нынешнее правительство не является профессиональным. По ее словам, «такого позора, каким был этот бюджет (речь идет о проекте государственного бюджета на 2007 год – УНИАН), не видела Украина». Она отметила, что к проекту бюджета поступили три тыс. поправок и выходит, что из этих поправок можно переписать бюджет заново.
Исходя из этого, допустила Ю.ТИМОШЕНКО, больше, чем до весны, правительство не продержится, и тогда «с нашими партнерами, коллегами и друзьями из Партии регионов мы достаточно скоро будем в едином парламенте». После реплик журналистов Ю.ТИМОШЕНКО поняла, что оговорилась и исправила себя, отметив, что речь идет о партии “Реформы и порядок”.
Она отметила, что до весны «будет очевидным, что верхи не могут». При этом Ю.ТИМОШЕНКО прибавила, что своим отношением к стране, к людям, к элитам это правительство «сам себя отстранит от власти».
Она заявила, что потом будут применены правовые механизмы отстранения от власти этого правительства. На вопрос журналистов, о каких механизмах идет речь, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я не могу открыть все наши ноу-хау».