Тимошенко и Пинзеник объединились

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК подписали соглашение о совместной деятельности в оппозиции в рамках расширенного политического блока “Блок Юлии Тимошенко”.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ПИНЗЕНИК во время подписания документа отметил, что ПРП приняла решение о переходе в оппозицию и призывает «Нашу Украину» действовать совместно. Он сказал, что рад, что “Наша Украина” хоть и поздно, но все же определилась с оппозиционностью.

В свою очередь лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ПРП является одной из мощнейших политических партий.

Кроме того, сегодня ПРП присоединилась к Оппозиционному объединению демократических сил Украины, подписав соответствующую декларацию. (Ранее ее подписали Ю.ТИМОШЕНКО и Иосиф ВИНСКИЙ).

В этой декларации идет речь, в частности, о том, что ПРП и БЮТ совместно будут формировать оппозиционное правительство. Также в документе заявляется о поддержке «единого согласованного кандидата от блока на будущих выборах Президента Украины». В декларации также отмечается, что должны быть созданы единые согласованы списки кандидатов от блока на следующих выборах в Верховную Раду Украины и органов местного самоуправления.

И.ВИНСКИЙ, который присутствовал на подписании, отметил, что вполне нормальным является объединение «более лево ориентированной и более право ориентированной» политических сил.

Также заместитель председателя ПРП Владимир ФИЛЕНКО выразил удовлетворение, что среди подписантов “те, кто не изменил Майдану».

Также на церемонии подписания соглашения и декларации были Александр ТУРЧИНОВ, Игорь ГРЫНИВ, Сергей ТЕРЕХИН и Владимир БОНДАРЕНКО.