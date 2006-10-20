Социалисты увидели в Нашей Украине ”кризис жанра”

Социалистическая партия Украины считает, что Украина может присоединиться к Всемирной торговой организации до конца этого года.

Об этом заявил в обнародованном сегодня интервью газетам “Товарищ” и "Сельские вести" секретарь политсовета СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

“У меня создалось впечатление, что у Украины есть возможность в кратчайшие сроки, до конца этого года, завершить законодательную часть работы по вступлению в ВТО”, - сказал Я.МЕНДУСЬ.

В то же время, он выразил убеждение в том, что парламенту не нужно спешить с принятием необходимых законов.

“Несмотря на значимость такого документа, я уверен, что спешить здесь не стоит, для нас важнее системный анализ реального положения вещей. Многие отрасли не готовы к работе на "открытых рынках", существуют серьезные риски для финансово-банковского, аграрного секторов, не урегулированы земельные отношения”, - сказал Я.МЕНДУСЬ.

Он добавил, что вопрос - вступать или не вступать в ВТО - уже не стоит, но в повестке дня есть другой вопрос – на каких условиях присоединится Украина к этой организации.

“При всех выгодах, которые обещает нам ВТО, - повышение инвестиционных рейтингов, привлечение новых технологий, расширение рынков сбыта - необходимо очень бдительно стоять на страже национальных интересов, законодательно и экономически защитить украинского товаропроизводителя, способствовать созданию современной системы государственного субсидирования и протекционизма”, - сказал секретарь политсовета СПУ, добавив, что “любой прокол” обернется миллиардными потерями для украинской экономики.

Он также выразил убеждение в том, что процесс присоединения к ВТО не нужно никоим образом политизировать, и отбросил обвинения со стороны “Нашей Украины” в том, что СПУ якобы тормозит процесс присоединения к ВТО.

“Не считаю нужным реагировать на подобные выпады: они мне напоминают определенный кризис жанра. Я готов обсуждать конкретные примеры "торможения" со стороны социалистов или Партии регионов. А если их нет, то нечего "сотрясать воздух”, - сказал Я.МЕНДУСЬ.