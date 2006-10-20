На место дуэли Медведько и Гриценко претендуют два телеканала

Телеканалы "1+1” и “5-й канал” предложили свой эфир для проведения теледебатов между министром обороны Украины Анатолием ГРИЦЕНКО и генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, А.ГРИЦЕНКО искренне поблагодарил руководство этих телеканалов за предоставленную возможность и подтвердил свою готовность принять участие в теледебатах.

Министр обороны Украины выразил надежду и ожидает, что и А.МЕДВЕДЬКО также согласится на встречу с ним в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, 19 октября, А.ГРИЦЕНКО предложил А.МЕДВЕДЬКО провести теледебаты относительно ситуации в ВСУ и Генпрокуратуре.

“Граждане Украины имеют право на получение полной и объективной информации о ситуации как в Вооруженных силах Украины, так и в Генеральной прокуратуре Украины. Им недостаточно дозированных и предвзятых по своей сути сообщений пресс-службы Генпрокуратуры”, - заявил А.ГРИЦЕНКО. Со своей стороны, сказал министр, он готов обнародовать факты, документы и задать ряд вопросов, на которые А.МЕДВЕДЬКО будет непросто ответить. “Выслушав наши аргументы, общественность определится – кто борется, а кто имитирует борьбу с коррупцией”, - сказал министр.

18 октября представители ГПУ подвергли критике Минобороны за неэффективную борьбу с коррупцией и преступностью в Вооруженных силах.