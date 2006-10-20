В 2007 году депутаты будут ”стоить” почти 802 миллиона

Парламент принял постановление «О смете расходов на осуществление полномочий Верховной Рады Украины в 2007 году».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 287 народных депутатов из 435 зарегистрированных в зале.

Сумма составляет 801 млн. 757 тыс. 900 грн. В том числе специальный фонд 55 млн. 825 тыс.

Из этой суммы парламент выделил на текущие расходы 598 млн. 746,2 тыс. грн., на оплату труда – 312 млн. 962,2 тыс. грн., на оплату коммунальных услуг 6 млн. 858,2 тыс. грн., на капитальные расходы 147 млн. 186,1 тыс. грн.

Среди прочего парламент выделил свыше 106 млн. грн. на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности ВР, около 2 млн. – на организацию и осуществление официальных приемов Верховной Радой, около 9 млн. – на визиты народных депутатов Украины за границу, на обслуживание деятельности парламента немногим более 9 млн. грн.

Согласно с приложением к смете, нормы расходов на одного народного депутата Украины будут составлять из расчета в месяц: на должностной оклад народного депутата Украины – члена комитета – 6 тыс. 109 грн., на содержание помощников-консультантов – 12 тыс. 218 грн.; на канцелярские принадлежности 40 грн., на междугородные и городские телефонные разговоры 465 грн., на международные телефонные разговоры – 1500 грн., на выступления в СМИ – 417 грн., на командировку помощников консультантов народных депутатов – 400 грн., на содержание помещений в избирательных округах и приема граждан – 165 грн.

Также выделяется 500 грн. в месяц на возмещение средств периодическим изданиям за публикацию авторских публикаций народных депутатов и 670 грн. в месяц – на аренду помещений для собраний в избирательных округах.