Зварич грозит Герман судом

Министр юстиции Роман Зварич, который подал в отставку 19 октября, направил письмо Председателю Верховной Рады Александру Морозу с требованием опровергнуть недостоверную информацию, обнародованную в парламенте народными депутатами Анной Герман и Николаем Джигой о “якобы использовании на разработку пакета антикоррупционных законопроектов 2 миллионов долларов, выделенных Министерством юстиции Канады”, сообщает пресс-служба Нашей Украины.

Зварич считает, что такие выступления имеют провокационный характер. Он видит у них “попытку определенных политических сил усилить напряжение вокруг принятия антикоррупционных законопроектов, внесенных Президентом Украины, чтобы отвлечь внимание общества от собственного нежелания изменить позорную ситуацию в стране, обусловленную коррупцией”.

В письме Роман Зварич заявляет, что “указанные документы разрабатывались специалистами Министерства юстиции, в пределах средств государственного бюджета, при участии заинтересованных государственных органов, научных учреждений и общественных организаций”. “Никаких других источников финансирования для разработки указанных законопроектов Министерством юстиции Украины использовано не было”, - идет речь в письме.

Роман Зварич требует официального опровержения этих сведений, а также публичного извинения депутатов Герман и Джиги перед Министерством юстиции за распространение недостоверной информации. Иначе Минюст оставляет за собой право обратиться в суд с заявлением об опровержении.