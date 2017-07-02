Кабмин, Минобороны и Генштаб в ближайшее время должны решить квартирные вопросы военных моряков – Турчинов

Кабинет министров Украины, Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил в ближайшее время должны решить квартирные вопросы военных моряков.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в поздравлении по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Он поздравил боевой состав и ветеранов Военно-морских сил с профессиональным праздником.

«Украина - морская держава, это сложилось исторически еще со времен морских походов княжеского флота Киевской Руси.

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На протяжении всей новейшей истории Украины матросы и офицеры ВМС достойно исполняли свой долг. Сегодня мужественные, бесстрашные военные моряки и морские пехотинцы надежно защищают морские границы Украины, а наша морская пехота в зоне АТО профессионально и мужественно дает отпор любым провокациям российских гибридных войск», - отметил Турчинов.

По его словам, сейчас самым высоким национальным приоритетом является дальнейшая защита страны и освобождение оккупированных территорий, укрепление сектора безопасности и обороны, развитие Вооруженных сил, в частности, создание надежной системы береговой обороны и модернизация флота, который должен стать современным и способным эффективно взаимодействовать с кораблями союзников Украины для обеспечения безопасности в регионе.

«Кроме поздравлений, военные моряки ожидают и конкретных действий. Таких действий требуют, в частности, те, кто были вынуждены покинуть свои дома в Крыму и перебазироваться в Одессу.

У нас не должно быть бездомных офицеров, которые не уверены в своем завтрашнем дне. Именно поэтому Кабинет министров Украины, Министерство обороны Украины и Генеральный штаб должны приложить максимум усилий для решения этих вопросов в ближайшее время. Именно тогда все поздравления обретут конкретное содержание», - подчеркнул Турчинов.