МИД Украины: Россия грубо нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с системными отказами российской стороны предоставить консулу Украины разрешение на посещение незаконно удерживаемых в Российской Федерации граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко, Рустема Ваитова, Руслана Зейтуллаева и Ферат Сайфуллаевой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

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"Министерство расценивает необоснованные и составленные по единому образцу отказы в праве консульского должностного лица посетить незаконно заключенных украинцев как грубое нарушение взятых на себя Российской Федерацией международных обязательств, а также - положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. и Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией 1993 года", - говорится в сообщении.

"Сознательное игнорирование права консула на посещение соотечественников в учреждениях их содержания свидетельствует о намерении российской стороны скрыть факты бесправия и политической направленности дел в отношении граждан Украины", - добавили в МИД.

Министерство требует от Российской Федерации безотлагательно обеспечить беспрепятственный доступ консульских должностных лиц Украины к незаконно удерживаемым Сенцову, Кольченко, Ваитову, Зейтуллаеву, Сайфуллаевой, а также другим незаконно удерживаемым в России гражданам Украины.