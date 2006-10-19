Солана пригласил Тимошенко в Брюссель как ”лидера оппозиции”

Генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер СОЛАНА пригласил лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО посетить Брюссель в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал сегодня на встрече с Ю.ТИМОШЕНКО в Киеве.

В программе пребывания в Украине Генерального секретаря Совета ЕС эта встреча значилась как «встреча с лидером оппозиции», отметили в пресс-службе БЮТ.

Собеседники обсудили развитие политической ситуации в Украине.

Х.СОЛАНА выразил беспокойство отсутствием прогресса в приближении Украины ко Всемирной торговой организации, что делает невозможным углубление отношений между Украиной и ЕС. В частности, отметил Х.СОЛАНА, откладывается начало переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Ю.ТИМОШЕНКО в свою очередь, подтвердила позицию БЮТ относительно необходимости принятия пакета законопроектов, необходимых для вступления Украины в ВТО.