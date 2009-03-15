Шандра просит 100 миллионов

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА считает, что в распоряжении МЧС должно быть 100 млн. грн. для оперативного реагирования на стихийные бедствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на пресс-конференции в Виннице.

"Пока оперативно-резервный фонд создать не удалось. Я настаивал и сейчас настаиваю, что хотя бы 100 млн. грн. должно быть в распоряжении министерства", - сказал он.

В.ШАНДРА объяснил, что эти средства “нужны для того, чтобы в первые три дня спасатели проводили аварийно-спасательные работы и ни к кому не обращались по вопросу финансирования”. "Прошлогоднее июльское наводнение является примером того, что оперативно-резервный фонд необходим. Это наводнение было чрезвычайного масштаба, было подтоплено 1046 сел, около 46 тысяч домов, разрушены мосты и дороги – это колоссальное количество", - сказал министр МЧС.

Как сообщал УНИАН, 23-27 июля 2008 г. на территории Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской и Винницкой областей произошел катастрофический паводок, в результате которого было подтоплено свыше 1 тыс. населенных пунктов, более 45 тыс. жилых домов, почти 64,9 тыс. га сельхозугодий. Стихия разрушила 593 автомобильных и 650 пешеходных мостов, 781,3 км автодорог и 159,4 км берегоукреплений.

Силами гражданской защиты было спасено более 5,3 тыс. человек, эвакуировано и отселено 29,5 тыс. жителей.

В настоящее время, по информации МЧС, практически все последствия этого стихийного бедствия ликвидированы.