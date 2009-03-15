Наша Украина вышла из коалиции с БЮТ в Ивано-Франковске

Фракция «Наша Украина» Ивано-Франковского облсовета заявила о невозможности пребывания в коалиции с фракцией БЮТ.

Об этом УНИАН сообщили во фракции «Наша Украина» областного совета.

«В связи с системным невыполнением коалиционного соглашения БЮТ, предательством коалиционных обязательств перед блоком «Наша Украина – Народная самооборона», фактически сближением с Партией регионов и Коммунистической партией, что неоднократно засвидетельствовали голосования в Верховной Раде, воплощением политики утраты национальных ценностей, продиктованной Кремлем, безответственными и непрофессиональными действиями Кабинета Министров, которые углубляют кризис и ухудшают жизнь простых людей, попыткой подчинить партийным интересам БЮТ государственные институты, разрушительной борьбой за пост Президента, которую с личной целью ведет Юлия ТИМОШЕНКО, заявляем о невозможности пребывания фракции «Наша Украина» в коалиции с фракцией БЮТ в Ивано-Франковском областном совете», - говорится в заявлении фракции «Наша Украина» в облсовете.

В документе также отмечается, что «фракция «Наша Украина» в облсовете отстаивает украинскую национальную идею и в дальнейшем будет защищать интересы общины Прикарпатья во всех сферах жизни».

Руководитель фракции БЮТ в облсовете, заместитель председателя областного совета Юрий РОМАНЮК, комментируя журналистам решение «Нашей Украины», отметил, что «БЮТ из этого трагедии не делает».

По его словам, если их партнеры считают, что выход из коалиции в облсовете пойдет на пользу людям, то это их право. Он сообщил, что фракция «Наша Украина» тоже не выполняла свои коалиционные обязательства.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковский облсовет избраны 120 депутатов, которые объединены во фракции «Наша Украина», БЮТ, «Национальный выбор», «Возрождение Прикарпатья».