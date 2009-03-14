Экс-нашеукраинец ушел на руководящую должность в другую партию

Сегодня в Киеве состоялся учредительный съезд политической партии «Украинская платформа», лидером которой единогласно был избран народный депутат Украины Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь народного депутата Оксана ГОРБАНЬ. (В феврале П.ЖЕБРИВСКИЙ подал заявление о выходе из партии “Народный Союз Наша Украина» - УНИАН).

По ее данным, на съезд прибыли почти 200 делегатов практически из всех областей Украины.

Выступая перед делегатами, П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что “сегодня наступил момент острой необходимости не терпеть, пока власть предержащие отнимут у нас последнюю надежду, а сформировать власть своими руками, руками простых украинцев…. Главное задание нашей партии – вернуть веру людей в собственные силы, веру в то, что от нас всех зависят изменения в этой стране».

В проектах устава и программы партии, которые утвердили на съезде, заявлены основные идеологически-политические принципы “Украинской платформы»: применение либеральной идеологии в экономике, развитие гражданского общества как самого эффективного механизма контроля над властью, исповедание национально-демократической философии развития Украины, всесторонняя поддержка и эффективное использование интеллекта нации, в первую очередь, в области науки, широкое внедрение общественной морали и этики, возрождение украинского села.

«В отличие от других политических партий, - утверждает П.ЖЕБРИВСКИЙ, наша политическая сила не собирается много говорить. Мы не будем никого обвинять, не будем искать виновных - на это уже нет времени. И только нашими действиями мы сможем доказать, что вправе претендовать на признание настоящей силой прагматичных государственников. Наша партия - для всех, кто чувствует себя украинцами, независимо от национального происхождения, языка общения или региона проживания, для всех, кто больше не хочет стоять в стороне».

Также лидер партии отметил, что «Украинскую платформу» не будет финансировать ни один из олигархов, финансирование партии будет осуществляться через членские взносы.

Политическая партия «Украинская платформа» создана на базе общественного движения «Украинская платформа», известного своей активной общественной работой в Житомирской области. Благодаря ей, на свет появились такие социальные проекты, как “Маленький украинец», «Благосостояние собственными руками», «Краски Житомирщины», «Открой свое сердце детям», «Интеллектуальное кино – история Украины сквозь призму кинообъектива», фестиваль «Зорецвит». Новосозданная политическая партия «Украинская платформа» имеет целью постоянное совершенствование этих проектов и распространение их на территории всей Украины, отметила О.ГОРБАНЬ.