Зам генпрокурора: БЮТ узурпировал всю судебную систему Украины

Заместитель генерального прокурора Украины, начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН убежден, что судебная система Украины “узурпирована” и зависима от БЮТ.

Об этом он сказал вчера вечером во время программы "Свобода на Интере".

«Вся судебная система снизу и доверху узурпирована одной политической, известной всем силой», - заявил Р.КУЗЬМИН.

«Всем этим кружком руководит одна общественная организация – Совет судей, который полностью контролируется председателем Верховного Суда Василием ОНОПЕНКО, который, в свою очередь, избран председателем суда по квоте БЮТ", - добавил он.

При этом Р.КУЗЬМИН как член Совета судей Украины выразил убеждение, что эта структура “незаконно, с игнорированием конституционных норм, возложила на себя несвойственные функции, назначает руководителей судов всех без исключения районов и городов Украины".

Аргументируя свои высказывания, Р.КУЗЬМИН заметил, что таким способом в прошлом году Совет судей “незаконно назначил более тысячи руководителей судов”.