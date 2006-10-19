Янукович сделает все сразу и без Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что вопросы отставки министров от «Нашей Украины» и назначения новых будут рассмотрены в Верховной Раде одновременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

Премьер отметил, что министерские должности будут распределены между участниками коалиции согласно местам в парламенте. «Я думаю, что в ближайшие дни мы рассмотрим кандидатуры будущих министров – представителей коалиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также добавил, что если кто-либо из министров - представителей «Нашей Украины» захочет остаться в правительстве или не подаст соответствующего заявления об отставке, эти вопросы также будут рассмотрены парламентом.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убежденность в том, что правительство будет работать стабильно.