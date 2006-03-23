Сопернику Луценко хотели помочь милиционеры и женщины

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о необходимости реформирования судебной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Сарнах Ровенской области после завершения совещания с местными правоохранителями.

Свою позицию министр объяснил тем, что в прошлом году из более чем 4 тыс. случаев взяточничества осуждены только 42 человека.

Он привел при этом пример замены руководителей почти всех подразделений милиции в Украине, что дало положительные результаты.

Также в ходе пресс-конференции Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины будет инициировать коррекцию законодательства с тем, чтобы предоставить право подразделениям МВД расследовать уголовные дела в отношении госчиновников и высокопоставленных должностных лиц. (УНИАН: 7 марта на заседании СНБО принято решение о создании Национальной службы расследования и отделении функций досудебного следствия от СБУ и Генеральной прокуратуры с последующей передачей их в МВД).

По его словам, лишь госслужащие первой и второй категорий “могут быть предметом” расследования Национального бюро расследования, а остальные должны подпадать под сферу деятельности МВД.

Ю.ЛУЦЕНКО, который баллотируется в Ровенский областной совет, также на пресс-конференции объяснил, почему не захотел идти на теледебаты с другим кандидатом в облсовет – нынешним губернатором области Василием ЧЕРВОНИЕМ. Он, в частности, отметил, что не хочет дебатировать с человеком, который опустил область на 27 место по рейтинговой оценке Кабинета Министров. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что лишь по уровню рождаемости и состоянию криминогенной ситуации Ровенская область на 5 месте. То есть, по его словам, женщины и милиционеры хотели помочь В.ЧЕРВОНИЮ, но не смогли.

Ю.ЛУЦЕНКО в ходе пребывания в Ровенской области вручил правоохранителям области ключи от 6 новых автомобилей и 30 квартир.