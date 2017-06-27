В СБУ о масштабной кибератаке на Украину: была спланирована и проходила в несколько этапов

Поражение компьютерных сетей произошло при помощи ранее известного, но модифицированного вируса-вымогателя (так называемого Ransomware), по предварительной оценке, заражение было спланировано заранее и проходило в несколько этапов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности Украины предупреждает о масштабной кибератаке, которая состоялась 27 июня этого года в отношении объектов критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний и др. Пострадали также многие субъекты предпринимательской деятельности частного сектора. Поражение компьютерных сетей состоялось при помощи ранее известного, но модифицированного вируса-вымогателя (так называемого Ransomware). По предварительной оценке, заражение было спланировано заранее и проходило в несколько этапов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты Службы совместно с Госспецсвязи, Департаментом киберполиции, представителями антивирусных лабораторий проводят работы по изучению образцов вредоносного программного обеспечения и отрабатывают пути его нейтрализации.

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В ближайшее время будут разработаны и предоставлены рекомендации по защите от вышеупомянутой кибератаки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Вслед за «Ощадбанком», который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с хакерскими атаками, действию хакеров подверглись банки «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк».

В то же время государственный «Укрэксимбанк» и национализированный «ПриватБанк» сообщили, что их системы не подвергались хакерской атаке.