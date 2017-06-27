Убийство полковника ГУР требует созыва президентом ситуативной комнаты по безопасности - Яценюк

"Сегодняшнее убийство одного из руководителей ГУР и кибератаки на ключевые институты надо отнести к самому высокому уровню опасности", - написал на своей странице в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после информации об убийстве сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Максима Шаповала и кибератаки на органы государственной власти и госкомпании.

"Срочно нужно созвать сутиативную комнату по безопасности под председательством президента Украины", - подчеркнул Яценюк.