Убийство полковника ГУР требует созыва президентом ситуативной комнаты по безопасности - Яценюк
17:44, 27 июня 2017Политика
1333 0
Сегодняшний теракт требует созыва ситуативной комнаты по безопасности под председательством президента.
Арсений Яценюк считает необходимым созыв ситуативной комнаты за убийство полковника ГУР / Фото nfront.org.ua
"Сегодняшнее убийство одного из руководителей ГУР и кибератаки на ключевые институты надо отнести к самому высокому уровню опасности", - написал на своей странице в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после информации об убийстве сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Максима Шаповала и кибератаки на органы государственной власти и госкомпании.
"Срочно нужно созвать сутиативную комнату по безопасности под председательством президента Украины", - подчеркнул Яценюк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter