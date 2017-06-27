Геращенко указал на предполагаемого организатора масштабной хакерской атаки на Украину

Кибератака под видом вируса-вымогателя была организована со стороны спецслужб РФ. Как сообщает телеканал "112", об этом заявил народный депутат от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко.

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"Она (кибератака) сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который требует с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ. Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализныця", "Укртелеком". Вирус попадал на компьютеры несколько дней, даже недель в виде разного рода сообщений на почту. Пользователи, которые открывали это сообщение, позволяли вирусу разойтись по всем компьютерам. Это еще один пример использования кибератак гибридной войны против нашей страны", - заявил Геращенко.

В Украине сегодня, 27 июня, неизвестный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, в том числе крупных государственных.