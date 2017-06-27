Хакерская атака в Украине: как обезопасить себя от нового вируса-вымогателя

В Украине сейчас происходит беспрецедентная кибер-атака, от которой уже пострадали Киевэнерго, Ощадбанк, Укртелеком и много других компаний. Причина - распространение вируса, который шифрует файлы на компьютере, а после этого требует деньги за их расшифровку. Об этом сообщает украинский общественный проект массовых открытых онлайн-курсов «Prometheus» в Facebook.

Отмечается, что пока не известен механизм распространения этого конкретного вируса, но стоит принять стандартные меры безопасности:

- будьте осторожны с файлами, которые вам присылают другие люди - проверяйте их антивирусом и здравым смыслом (маловероятно, что кто-то присылает вам "Жалобу из налоговой" в формате zip-архива) перед открытием. Стоит проигнорировать необычные письма, письма от неизвестных респондентов и тому подобное;

- обновите операционную систему, браузер и антивирус до последних версий;

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- настройте резервную копию всех необходимых вам в работе файлов с помощью DropBox или других аналогичных программ - в случае, если ваши файлы будут зашифрованы вирусом, вы сможете восстановить старые версии файлов из резервной копии.

Как сообщал УНИАН, в Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты «Киевэнерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» и «Новая почта». В результате кибератак некоторые банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций. НБУ отметил, что в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия атакам хакеров всех участников финансового рынка.

Жертвами масштабной хакерской атаки стали около 30 банков и 3 облэнерго. Вирус-вымогатель требует эквивалент 300 долларов в биткойнах за разблокировку.