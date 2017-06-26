Суд на два месяца продлил арест Насирова

Соломенский райсуд Киева продлил на два месяца обязательства на Романа Насирова относительно ношения электронного браслета и залога в 100 млн гривен. Такое решение в понедельник принял судья Тарас Оксюта, сообщает "Украинская правда".

"Ходатайство прокуроров удовлетворить. Продлить сроки возложенных на Насирова обязательств", - зачитал судья.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд оставить возложенные ранее на Насирова обязательства в виде залога в 100 млн гривень и ношение электронного браслета.

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В то же время защита Насирова утверждала, что ходатайство САП является необоснованным и безосновательным.

Кроме того, часть заседания прошла в закрытом режиме из-за тайны диагноза Романа Насирова.

Напомним, что 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия").Следствие считает, что Насиров на протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.