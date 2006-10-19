Цушко утверждает, что Луценко заявления не писал

Лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО утверждает, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не писал заявление об отставке.

Как сообщал УНИАН, в интервью журналистам В.ЦУШКО подчеркнул, что, насколько он знает, «заявлений лишь несколько, и ЛУЦЕНКО такого заявления не писал».

В то же время он отказался говорить, откуда у него такая информация.

Говоря о замещении вакантных должностей в правительстве, В.ЦУШКО отметил, что по этому поводу коалиция проведет между собой консультации. Вместе с тем он скептически воспринял идею, чтобы именно Президент Украины вносил кандидатуры на вакантные должности. «Я вам процитирую Конституцию. У «Нашей Украины» только два министра – министр обороны и министр иностранных дел, все остальные - это министры коалиции», - сказал В.ЦУШКО.

Как сообщал УНИАН, лидер «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНИЙ сегодня сообщил, что министры от “Нашей Украины” – министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр юстиции Роман ЗВАРИЧ, министр культуры Игорь ЛИХОВЫЙ, а также министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО