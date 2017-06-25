Парубий анонсировал завершение работы над законопроектом о реинтеграции Донбасса в ближайшие недели

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что рабочая группа завершит в ближайшие недели текст законопроекта о реинтеграцию ОРДЛО, который позволит перейти к новому формату защиты восточных территорий Украины, рабочая группа завершит в ближайшие недели. Об этом пишет «5 канал».

При этом, спикер ВР отметил, что полного текста документа пока еще нет, но рабочая группа уже определилась с основными его положениями.

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"На сегодня еще идет обсуждение и дискуссия. Я думаю, что мы сможем до последней пленарной недели выйти на сам законопроект. Я напомню вам его ключевые положения: создание единого оперативного штаба по управлению и военными, и ВЦА. Он предусматривает формат ведения всех военных действий сохраняя все демократические процедуры, именно того, что не позволяет проводить сегодня закон о военном положении", - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН ранее, законопроект о реинтеграции Донбасса содержит положения о распространении статуса оккупированных территорий на отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

"В отношении оккупированных территорий, действительно, согласно законодательству Украины, оккупированной считается состоянием на этот момент Автономная республика Крым и город Севастополь - временно оккупированными, и в новом законопроекте действительно содержатся положения распространение статуса оккупированной территории на отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - заявил дипломат.