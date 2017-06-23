Луценко анонсировал представление на еще одного нардепа
Он сказал, что очистка Рады от взяточников продолжаться.
Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что процесс очистки парламента от взяточников будет продолжаться. Об этом он сказал на брифинге в Житомире после совещания с прокурорами областей, передает "Украинская правда". "Конец ли это чистки в Верховной Раде? Нет, не конец, в ближайшее время вы услышите еще одно сообщение, а многих депутатов будем считать по осени" ", - сказал генпрокурор.
Читайте такжеКомитет Рады до конца сессии может рассмотреть снятие неприкосновенности с 5 нардеповОн подчеркнул, что не охотится на отдельных политиков или фракции. "Все народные депутаты, в действиях которых содержатся признаки преступления, а прокурор считает доказательства достаточными для подготовки подозрения, (ходатайство) будут подписаны мной и внесены в зал", - сказал Луценко.
Он также подробнее рассказал о последних представлениях на пяти народных депутатов и отметил, что "самая простая ситуация" у "радикала" Андрея Лозового: ему просто достаточно оплатить налоги.
"Лозовой, по данным фискальной службы, подтвержденным государственной экспертизой, не уплатил налогов в сумме 1,7 млн грн и военный сбор в размере еще более 100 с лишним тыс. грн".
Генпрокурор напомнил пример депутата Бобова, по которому представление о привлечении к ответственности было направлено в парламент, но затем отозвано из-за уплаты нардепом налогов в госбюджет. "Ибо закон таков, что по ст. 212 "уклонение от налогов" уплата налогов означает закрытие дела", - добавил он.
По словам Луценко, семья Дейдея задекларировала примерно 1,5 млн грн доходов, его супруга взяла кредит примерно в 3,5 млн грн, при этом они обзавелись определенным имуществом на сумму 6 млн грн.
"САП посчитал это незаконным обогащением. Сейчас доказательства мне предъявлены. По имеющейся у следствия информации заем был фальшивым, и фактически таким, который не состоялся. Таким образом, это показывает, что на доходы 1,5 млн грн Дейдей не мог приобрести имущество на 6 млн грн, поэтому это - незаконное обогащение ", - пояснил Луценко.
В отношении депутата Олеся Довгого, то он, по данным следствия, в должности секретаря Киевского городского совета продавил решение о незаконном выделении под застройку земли из городского заказника "Жуков остров".