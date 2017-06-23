Луценко анонсировал представление на еще одного нардепа

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что процесс очистки парламента от взяточников будет продолжаться. Об этом он сказал на брифинге в Житомире после совещания с прокурорами областей, передает "Украинская правда". "Конец ли это чистки в Верховной Раде? Нет, не конец, в ближайшее время вы услышите еще одно сообщение, а многих депутатов будем считать по осени" ", - сказал генпрокурор.

Читайте такжеКомитет Рады до конца сессии может рассмотреть снятие неприкосновенности с 5 нардеповОн подчеркнул, что не охотится на отдельных политиков или фракции. "Все народные депутаты, в действиях которых содержатся признаки преступления, а прокурор считает доказательства достаточными для подготовки подозрения, (ходатайство) будут подписаны мной и внесены в зал", - сказал Луценко.

Он также подробнее рассказал о последних представлениях на пяти народных депутатов и отметил, что "самая простая ситуация" у "радикала" Андрея Лозового: ему просто достаточно оплатить налоги.

"Лозовой, по данным фискальной службы, подтвержденным государственной экспертизой, не уплатил налогов в сумме 1,7 млн грн и военный сбор в размере еще более 100 с лишним тыс. грн".

Генпрокурор напомнил пример депутата Бобова, по которому представление о привлечении к ответственности было направлено в парламент, но затем отозвано из-за уплаты нардепом налогов в госбюджет. "Ибо закон таков, что по ст. 212 "уклонение от налогов" уплата налогов означает закрытие дела", - добавил он.

По словам Луценко, семья Дейдея задекларировала примерно 1,5 млн грн доходов, его супруга взяла кредит примерно в 3,5 млн грн, при этом они обзавелись определенным имуществом на сумму 6 млн грн.

"САП посчитал это незаконным обогащением. Сейчас доказательства мне предъявлены. По имеющейся у следствия информации заем был фальшивым, и фактически таким, который не состоялся. Таким образом, это показывает, что на доходы 1,5 млн грн Дейдей не мог приобрести имущество на 6 млн грн, поэтому это - незаконное обогащение ", - пояснил Луценко.

В отношении депутата Олеся Довгого, то он, по данным следствия, в должности секретаря Киевского городского совета продавил решение о незаконном выделении под застройку земли из городского заказника "Жуков остров".