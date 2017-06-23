Лутковская обеспокоилась по поводу "свободы слова" из-за задержания Гужвы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская выражает обеспокоенность по поводу ситуации с задержанием главреда "Страны" Игоря Гужвы Об этом сообщает в Facebook офис омбудсмена.

"Со вчерашнего дня значительный общественный резонанс получила информация о проведении обысков в редакции издания Страна.ua и подозрения в совершении преступления главным редактором указанного издания Игорем Гужвой", - говорится в заявлении.

Она призвала правоохранительные органы проводить необходимые следственные действия, не вмешиваясь в деятельность сайта "Страна".

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"Необходимо четко разграничить расследование в отношении должностного лица и профессиональную деятельность СМИ, обеспечив при этом невмешательство в свободу слова", - сообщили в офисе.

Омбудсмен отмечает, что средства массовой информации играют особую роль в развитии демократического общества, формируют гражданское мнение, а также обеспечивают права граждан на доступ к информации.

"Указанное уголовное производство требует особенно тщательного изучения, поскольку может быть расценено как давление на СМИ, препятствование альтернативному освещению информации или осуществлению профессиональной деятельности в целом. Указанная ситуация будет находиться на моем личном контроле, а в дальнейшем будет осуществляться мониторинг событий", - сообщила Лутковская.

22 июня в Киеве задержали главного редактора издания Страна.ua Игорь Гужва по подозрению в получении взятки в $10 000.

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Позже о причинах своего задержания рассказал сам Гужва. Он отметил, что взятку ему предлагал нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько за снятие с сайта информации, якобы компрометирующей его как политика. По открытым данным, основой для этого материала вроде бы служили обвинения в адрес Линько от советника министра внутренних дел Украины Ильи Кивы.

Линько, в свою очередь, утверждает, что все было наоборот, и это Гужва вымогал у него деньги.

По данным прокуратуры, взятку у Линько требовал помощник Гужвы.