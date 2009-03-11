Костенко угрожает Тимошенко вывести своих депутатов из коалиции

Украинская народная партия отзовет своих депутатов из коалиции, если Блок Юлии Тимошенко не прекратит вести политику двойных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал на пресс-конференции в Харькове председатель УНП Юрий КОСТЕНКО.

Председатель УНП отметил, что считает недопустимыми «политические бартеры» между БЮТ и Партией регионов, которые, по его словам, имели место в прошлую сессионную неделю в ходе голосования по поводу отставки министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО и отмены выборов в Тернопольский областной совет.

«Состоялся политический бартер: БЮТ поддержал увольнение ОГРЫЗКО, а Партия регионов – отмену выборов в Тернопольский облсовет», - констатировал Ю.КОСТЕНКО.

Таким образом, по словам лидера УНП, «Россия во второй раз показала, кто в украинском доме хозяин».

Целью этого бартера, по мнению Ю.КОСТЕНКО, является узурпация и распределение власти в Украине.

Такие действия БЮТ он назвал недопустимыми.

«Если эта игра будет продолжаться, мы отзовем своих двух депутатов из коалиции, тогда она снова будет нелегитимной», - заявил Ю.КОСТЕНКО.

При этом Ю.КОСТЕНКО заявил, что БЮТ и ПР проводят консультации по проведению новой конституционной реформы в Украине. По его словам, БЮТ и Партия регионов договариваются о реформе, в результате которой изменится политическое устройство Украины.

"БЮТ и Партия регионов играют в политические игры. Они ведут консультации о возможной политической реформе, в результате которой состоится переход к парламентской республике", - сказал Ю.КОСТЕНКО.

В связи с этим, констатировал он, «президентские выборы десятого года могут и не состояться».

Второй стороной этой реформы, по мнению Ю.КОСТЕНКО, станет введение двухпартийной политической системы в Украине.

«Возможна двухполюсная партийная модель, где одна бизнес-группировка будет постоянно находиться у власти или будет сменять другие бизнес-группировки», - сказал Ю.КОСТЕНКО, выразив свое негативное отношение к таким новшествам.

По мнению политика, в Украине происходит постепенное сворачивание демократических процессов.