Луценко догадывается о «юношеских намерениях» Хорошковского

Сотрудничество между правительством и Службой безопасности Украины по всем вопросам будет проходить согласно действующей Конституции и законам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, комментируя недавнее заявление первого заместителя главы СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который не исключил, что спецподразделения «Альфа» могут появиться в кабинете первого вице-премьер-министра Украины для получения украинско-российских газовых документов в рамках проведения следствия СБУ.

«Ему (В.ХОРОШКОВСКОМУ) надо выучить, в каких случаях используется антитеррористическое подразделение "Альфа", - сказал А.ТУРЧИНОВ. - В Кабинете Министров не замечено террористов. И я думаю, что когда господин В.ХОРОШКОВСКИЙ попробует какие-то личные вопросы и свои коммерческие интересы отстаивать путем использования спецподразделений – то этот вопрос находится исключительно в плоскости уголовной ответственности».

В свою очередь министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил журналистам, что никакого усиления охраны в связи с заявлением В.ХОРОШКОВСКОГО в здании правительства не проводилось. «Я бы рекомендовал В.ХОРОШКОВСКОМУ изучить закон об СБУ и узнать о том, что «Альфа» - это антитеррористическое подразделение, которое в установленном порядке может привлекаться к силовым акциям. Это не предусматривает того, о чем мечтает в своих юношеских поползновениях господин В.ХОРОШКОВСКИЙ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с этим Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что заявление В.ХОРОШКОВСКОГО негативно влияет как на имидж СБУ, так и на имидж подразделения «Альфа».

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре СБУ объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку с вчерашнего дня осуществляются попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

8 марта В.ХОРОШКОВСКИЙ не исключил, что спецподразделения «Альфа» могут появиться в кабинете первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА.

Рассказывая о недавних событиях в «Нафтогазе Украины» относительно попытки выемки документов спецподразделениями СБУ, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что, по данным его структуры, ряд документов, касающихся спорных 11 млрд. кубометров газа, находятся в А.ТУРЧИНОВА. «Если мы этих документов не получим, пусть тогда не удивляются, что спецподразделения «Альфа» появятся в кабинете первого вице-премьера», - сказал он.