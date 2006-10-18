Янукович вручил судьям правительственные награды

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил судей и работников секретариата Конституционного Суда по случаю 10-летия введения конституционного судопроизводства в Украине и вручил им правительственные награды – Почетные грамоты Кабинета Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, «в своем приветствии глава правительства отметил весомую роль Конституционного Суда в становлении украинской государственности и развитии судебной системы, отметив, что последнее десятилетие было годами формирования конституционной системы».

„Правительство хорошо понимает, что сотрудничество с Конституционным Судом будет способствовать становлению эффективной системы власти”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ и заверил, что Кабинет Министров всегда с вниманием будет относиться к потребностям Конституционного Суда.