Главы администраций от Нашей Украины должны уйти в отставку

На сегодня в Верховной Раде не зарегистрировано заявлений министров-«нашеукраинцев» о сложении своих полномочий и необходимости уйти в отставку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на народного депутат от фракции Партии регионов Елену ЛУКАШ.

«Если «Наша Украина» решила, что она переходит в оппозицию, то мы считаем, что оппозиция, это антоним власти, и, соответственно, они должны принять решение. На сегодня в Верховной Раде не зарегистрировано заявлений на имя главы Верховной Рады о сложении с министров своих полномочий и необходимости уйти в отставку», – сказала Е.ЛУКАШ.

Вместе с тем, депутат считает, что в случае перехода в оппозицию «Наша Украина» должна также отозвать глав администраций. «Когда мы говорим о людях, которые уходят из власти, то начинать надо не с министров, а с глав администраций, которые представляют «Нашу Украину». Именно они должны начать переход в оппозицию – пусть оставят свои посты и дадут возможность людям нормально работать», - уверена она.

«Воля 226 голосов в парламенте определит судьбу министров – представителей «Нашей Украины, независимо от того, напишут они заявления об отставке или нет. Так ситуация выглядит юридически, а вопрос о политическом аспекте лучше переадресовать «Нашей Украине». В коалиционном соглашении антикризисной коалиции записано, что наши двери открыты для всех. Вести эти многомесячные переговоры мы не устали, лишь бы это было не напрасно», - подчеркнула Е.ЛУКАШ.

Как сообщал УНИАН, 17 октября лидер парламентской фракции “Наша Украина” Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ заявил из трибуны Верховной Рады, что «Наша Украина» переходит в оппозицию.

Он проинформировал народных депутатов о том, что 5 октября на своем заседании фракция «Наша Украина» приняла решение о переходе в оппозицию. Он отметил, что такое решение принято всеми шестью партиями, входящими в блок, и политсоветом блока «Наша Украина».

«Наша Украина» - в оппозиции, наши министры покидают правительство», - заявил он.