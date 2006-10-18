Ющенко собирается переиграть Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов внести на рассмотрение парламента весь пакет законопроектов, необходимых для вступления нашего государства во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, Президент не может допустить того, чтобы из-за неучастия в ВТО снижался рейтинг Украины на внешних рынках. Президент «стал на сторону правительства, и вносит сегодня весь пакет законодательства, необходимый для вступления в ВТО, и определяет его как неотложный», подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что этот пакет документов состоит из 16 законопроектов, напомнив при этом, что три законопроекта относительно ВТО уже находятся на рассмотрении ВР.

Первый заместитель главы Секретариата Президента заметил, что в случае принятия этого пакета в первом чтении до конца недели, а на следующей пленарной неделе - в целом, уже 27 октября на заседании рабочей группы можно будет завершить процесс формирования отчета для вступления Украины в ВТО. Другими словами, это будет означать, что Украина сможет успеть вступить в ВТО в этом году, сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он спрогнозировал, что значительных негативных последствий от вступления Украины в ВТО не будет. А.ЯЦЕНЮК объяснил, что «большинство негативных последствий уже прошло, потому что изменения в таможенный тариф Украина внесла еще два года назад».

Первый заместитель главы Секретариата Президента заметил, что вступление Украины в ВТО выгодно большому бизнесу. Он напомнил, что Президент выступает за то, чтобы Украина не была постоянным участником антидемпинговых скандалов.

Отвечая на вопросы журналистов, какие силы в парламенте могут поддержать этот пакет законопроектов, А.ЯЦЕНЮК напомнил, что раньше законопроекты относительно ВТО поддерживали фракции «Наша Украина», БЮТ, отдельные законопроекты поддерживала фракция СПУ.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, учитывая заинтересованность большого бизнеса во вступлении Украины в ВТО, представители фракции Партии регионов также должны поддержать предложенные законопроекты.

По его словам, если ВР не поддержит этот пакет законопроектов, Президент может внести его на рассмотрение парламента еще раз. Если и в следующий раз депутаты не примут этот пакет, то дополнительным инструментом влияния будут отдельные переговоры Президента с представителями антикризисной коалиции, отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 16 октября председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что на текущей пленарной неделе ВР не примет все 20 законопроектов, связанных со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию, и их можно принять до декабря.

В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в случае ускорения работы над принятием законопроектов, необходимых для вступления в ВТО, Украина может присоединиться к этой организации в январе-феврале 2007 г. Однако, по его словам, из 20 законопроектов, которые необходимо принять для вступления Украины в ВТО, в парламент передано всего три.