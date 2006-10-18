Что делать с Тарасюком и Гриценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО до конца дня обнародует свою позицию о дальнейшей работе в правительстве двух министров по его квоте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Президент, в соответствии с Конституцией, имеет четко определенные полномочия относительно двух должностных лиц в правительстве. По его словам, все остальные назначения на правительственные должности не регламентированы Конституцией, а является предметом договоренностей между коалицией и другими политическими силами.

«Насколько мне известно, Президент обнародует свою позицию сегодня до конца дня по этому вопросу», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как известно, по квоте Президента назначены министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.