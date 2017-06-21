"Янтарное" дело Розенблата: НАБУ пришло с обыском к руководителю Госгеонедр - СМИ

В среду, 21 июня, сотрудники НАБУ пришли с обыском к вр.и.о. председателя Госгеонедр Олегу Кирилюку. Обыски происходят в рамках дела против депутата Розенблата, помощника которого 19 июня задержали на взятке в 200 тыс. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает Эспрессо.TV.Читайте такжеСАП и НАБУ готовы предоставить доказательства причастности Розенблата и Полякова ко взяточничеству и "янтарной мафии"Издание отмечает, что нардепа связывают с курированием янтарной мафии на Житомирщине и обвинили в получении денег за получение лицензии от Госгеонедр на добычу янтаря.

По данным следствия, Розенблат лоббировал интересы отдельного предприятия и должен был решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря.

"Разрешительные документы на добычу янтаря выдают только Госгеонедра, которыми руководит скандально известный житомирский чиновник Олег Кирилюк", - сказано в сообщении.

"Сейчас обыск проходит у руководителя Госгеонедр Кирилюка. Сам Кирилюк - бывший житомирский регионал, которого усиленно проталкивает в Госгеонедра его же земляк Борислав Розенблат", - пишет в "Фейсбуке" блогер Денис Казанский.

Как сообщал УНИАН, представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова («Народный фронт»), которое касается расследования получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и иных действий, связанных с добычей янтаря, было подписано 19 июня.

В рамках расследования дела о незаконной добыче янтаря уже задержали шестерых человек, им объявили подозрения. Это трое помощников народных депутатов, один охранник народного депутата, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией. В НАБУ добавили, что также существует подозрение о причастности к этой схеме помощника одного из народных депутатов от Радикальной партии.