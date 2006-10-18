Украинцы проголосуют за вступление страны в НАТО?

Эксперты прогнозируют, что за 2-3 года информационной кампании украинцы проголосуют за вступление Украины в НАТО

Киев. 18 октября. УНИАН. Эксперты прогнозируют, что за 2-3 года проведения информационной кампании украинцы проголосуют за вступление Украины в НАТО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор Всеукраинской социологической службы Николай МИХАЛЬЧЕНКО, ссылаясь на результаты соответствующего социологического исследования.

«Если провести нормальное информирование о политике, целях НАТО, информировать о деятельности Альянса, то через 2-3 года спокойно в Украине можно провести референдум о вступлении в НАТО», - сказал Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что общественное мнение уже колеблется и если предоставить населению положительные аргументы, оно согласится.

Он также заметил, что в случае проведения референдума сегодня по вопросам вступления Украины в НАТО, 9,5% граждан проголосовали бы однозначно за вступление, 14,9% - скорее за, чем против, в то же время однозначно против – 21,7%, а скорее против, чем за – 36,9%. Кроме того, не смогли ответить на вопрос 16,9%.

Кроме того Н.МИХАЛЬЧЕНКО подчеркнул, что с весны этого года количество сторонников вступления в НАТО возросло на 5-7%. Он констатировал, что наиболее высокий уровень осведомленности и поддержки вступления в Альянс наблюдается у военных Минобороны и представителей других силовых структур. По его словам, рост поддержки Альянса наблюдается среди интеллигенции, которая наиболее информирована. В то же время наиболее негативно ко вступлению в Альянс относятся жители сел и городов областного подчинения.

«В украинском селе живут советские мифы», - подчеркнул Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

Он также констатировал, что старшие люди негативно воспринимают Альянс. «Если молодежь не придет на референдум, за нее ее будущее выберут люди, живущие прошлым», - подчеркнул Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

Кроме того он констатировал, что несмотря на то, что страны – члены Альянса - потратили миллионы долларов и евро на информирование украинцев, эта работа была неэффективной, поскольку средства получали организации, которые в народе называются «грантоедами», - они брали средства, а необходимую работу фактически не проводили.

В свою очередь директор по научным вопросам Всеукраинской социологической службы Борис САГАЛАКОВ сделал вывод, что из-за бездарной информационной политики власти, которая объявила приоритетом вступление в НАТО и Европейский Союз, поддержка населения достаточно высока. Он отметил, что среди украинцев уже сегодня поддерживают вступление Украины в НАТО 27,5%, а среди россиян – 13,8%, в то же время против вступления в НАТО на сегодня среди украинцев 53,3%, а среди россиян – 79,9%.

Опрос проводился во всех областях Украины с 15 сентября по 3 октября, были опрошены 2 тыс. 500 респондентов. Возможная погрешность 2%.