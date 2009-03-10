Ющенко просит ВР уволить одного из членов Центризбиркома

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады представление об освобождения Анатолии ПИСАРЕНКО от должности члена Центральной избирательной комиссии

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, представление сегодня передано на рассмотрение руководству парламента.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Конституционном Суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК сообщила УНИАН, что представление внесено в связи с достижением А.ПИСАРЕНКО 65-летнего возраста.