Ющенко просит ВР уволить одного из членов Центризбиркома
17:19, 10 марта 2009Политика
1774 0
Президент внес представление
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады представление об освобождения Анатолии ПИСАРЕНКО от должности члена Центральной избирательной комиссии
Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, представление сегодня передано на рассмотрение руководству парламента.
Заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Конституционном Суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК сообщила УНИАН, что представление внесено в связи с достижением А.ПИСАРЕНКО 65-летнего возраста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter