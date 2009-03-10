У Ющенко взяли на вооружение лозунг Черновецкого

В Секретариате Президента Украины заявляют о начале работы по внесению изменений в бюджет Киева на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ сообщил сегодня на брифинге, что уже сейчас готовятся изменения в главный финансовый документ столицы, которые будут рассматриваться через десять дней на соответствующем совещании.

«Сейчас готовятся изменения в проект бюджета города Киева. Ведется диалог с Министерством финансов. Мы думаем, что проект, который будет предложен на рассмотрение городского совета, будет несколько изменен по сравнению с тем, который мы видели, и который обсуждался на совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (4 марта – УНИАН)» - сказал Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что сегодня нужно пересмотреть действующие подходы к формированию бюджета столицы, а также существующую тарифную политику. По его словам, действующие сегодня в Киеве тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства перекрывают себестоимость таких услуг всего на 30%.

«Киев не сможет функционировать как столица, если сохранить те подходы по формированию бюджета, которые сегодня действуют, - отметил Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ. - Киев сегодня не такой бедный город, чтобы не платить нормальные тарифы. Это, во-первых. Во-вторых, если мы хотим проводить хорошую, мудрую социальную политику, то нам необходимо у богатых забрать средства через тарифы и дать их бедным. То, что на сегодняшний день из-за непродуманной тарифной политики Киев субсидирует богатых, это ни для кого не является секретом".

"Поэтому в Киеве должна быть изменена тарифная политика», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 6 марта депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов 18 млрд. 163, 4 млн. грн.

5 марта исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО подписал распоряжения №№ 229, 230, которыми приостановил действие распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Ранее А.ГОЛУБЧЕНКО через муниципальную газету “Хрещатик” сообщил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева останутся на уровне 2008 года до 1 апреля этого года, поскольку администрация приостановила все соответствующие распоряжения.