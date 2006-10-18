Мороз: канат никто не перетягивает

Верховная Рада должна продемонстрировать свою готовность бороться с коррупцией, голосуя за предложенные Президентом соответствующие законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ, представляя в Верховной Раде Украины шесть законопроектов, касающиеся борьбы с коррупцией.

По его словам, три из шести законопроектов ратифицируют Конвенцию ООН против коррупции, Криминальную конвенцию о борьбе с коррупцией и Дополнительный протокол к Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией. Министр отметил, что кроме этих трех ратификационных законопроектов, Президент предложил и проекты закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за коррупционные правонарушения”, “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений”.

Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что это “целостный пакет законов, и не принимать один из этих шести законов - это однозначно тому, чтобы все их провалить”. Он сказал, что сегодня в ВР “будет решаться очень простой вопрос – или этот корпус готов действительно продемонстрировать готовность, решительность преодолеть это позорное явление, которое называется коррупцией, или этот зал будет и дальше проводить всевозможные политические игры и не пойдет курсом, который соответствует международным нормам и стандартам”.

Р.ЗВАРИЧ заметил, что согласно разным рейтингам международных организаций, Украина остается одной из наиболее коррумпированных государств мира. По его словам, согласно исследованиям, которые провели Министерство юстиции Украины, проблема коррупции для украинских граждан стоит на втором месте после проблем низкой заработной платы, а для предпринимателей это вторая проблема после высоких налогов. В то же время, как свидетельствуют результаты исследований, большинство населения Украины готово давать взятки.

Министр отметил, что его удивили масштабы поправок к президентским законопроектам, предложенные научно-экспертным управлением ВР. По его словам, в частности, из 127 поправок только около 10 касаются содержания законопроектов, а остальные являются так называемыми литературными поправками. Он отметил, что не сомневается в профессиональности специалистов Главного научно-экспертного управления ВР, но все же у него создается впечатление, что “авторы поправок не понимают предложенной законопроектами современной антикоррупционной идеологии и не желают отойти от устаревшего репрессивного подхода к путям преодоления коррупции”. По мнению Р.ЗВАРИЧА, “искусственно создается впечатление несовершенства антикоррупционных законопроектов, внесенных Президентом Украины”.

Он отметил, что в ноябре предусмотрено проведение первого раунда оценки Украины относительно состояния соблюдения европейских стандартов противодействия коррупции. По словам министра, промедление с имплементацией этих стандартов может привести к внедрению мониторинга и соответствующих санкций вплоть до приостановки членства Украины в Совете Европы.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что важно, чтобы были внесенные Президентом законопроекты “не стали заложниками политической ситуации”.

В ответ председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ также отметил, что ВР рассматривает очень важные законопроекты. Он заверил, что “никто не давал указаний научно-экспертному управлению ВР каким-то образом с предубеждением подойти к этому делу”. По словам А.МОРОЗА, в беседе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО он выразил мнение, что необходимо доработать настоящие документы. Он сказал В.ЮЩЕНКО, что не надо воспринимать это “как какой-то упрек или перетягивание каната”. “Я договорился о такой схеме, что ратифицируем документы, но вступят они в силу вместе с доработанными и принятыми законами”, - сообщил председатель ВР.

В свою очередь, председатель комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Николай ДЖИГА сообщил, что комитет принял решение о необходимости направить данные законопроекты на доработку, поскольку некоторые положения настоящих документов не отвечают Конституции Украины и действующему законодательству.

В то же время он поддержал предложение А.МОРОЗА относительно доработки данных законопроектов в комитете.

На сегодня в парламенте продолжается рассмотрение этих 6 законопроектов и пока не было ни одного голосования по ним.