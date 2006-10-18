Ющенко хочет подчинить Януковича трем инстанциям

Проект Закона «О Кабинете министров Украины”, разработанный Секретариатом Президента, определяет Кабинет министров Украины высшим органом в системе исполнительной власти, подконтрольным и подотчетным Верховной Раде Украины, ответственным перед Президентом, а также подконтрольным и подотчетным Совету национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в законопроекте, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

В частности, одна из статей законопроекта предусматривает, что правительство подконтрольно Совету национальной безопасности и обороны. Кабмин должен координировать с СНБО свою деятельность в сфере национальной безопасности и обороны.

Кроме того, министерства непосредственно подотчетны и подконтрольны Президенту. Правительство ответственно перед Президентом и постоянно информирует главу государства о своей деятельности.

К членам Кабинета министров выдвигается ряд требований. В частности, министрами и вице-премьер-министрами могут быть назначены лишь граждане Украины, имеющие высшее образование. В отношении судимостей, законопроект содержит ограничение только для лиц, которые были осуждены за совершение умышленного преступления, и такая судимость не была погашена в установленном порядке.

На членов Кабинета министров, а также на заместителей министров не будет распространяться трудовое законодательство. Эти должности законопроектом относятся к политическим. Политическая ответственность для таких должностей определяется как возможность досрочной отставки. Кроме того, заместителей министров предлагается отправлять в отставку вместе с соответствующим министром. А количество заместителей министров, которых может иметь министр, ограничивается до трех.

Количество министров, входящих в состав Кабинета министров, законопроект не определяет. Вместе с тем, законопроект предусматривает наличие министров, которые не будут возглавлять министерств.

Законопроект вводит должность Государственного секретаря Кабинета министров, который будет отвечать сегодняшней должности министра Кабинета министров, а также Государственных секретарей министерств, которые будут избираться на конкурсной основе.

При этом определяется, что Государственные секретари полностью организуют работу министерств – организуют работу аппарата; обеспечивают разработку документов, законопроектов, программ, актов и приказов; обеспечивают выполнение законов, актов Президента и Кабинета министров; формируют штат и структуру министерств; управляют имуществом и сметой министерств и другое.

На министра же возлагается обязанность возглавлять соответствующее министерство; давать поручение Государственному секретарю и другим должностным лицам министерства; представлять министерство на мероприятиях и заседаниях соответствующего уровня; подавать на рассмотрение Кабмина вопросы, подготовленные министерством и т.д.

Законопроект состоит из 7 разделов и содержит 87 статей. Законопроект определяет 12 принципов деятельности Кабинета министров Украины и 10 основных задач, которые возлагаются на Кабинет министров. Первой из основных задач для правительства законопроектом определенно обеспечение государственного суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен до конца недели внести на рассмотрение парламента собственный законопроект о Кабинете министров. По сообщению пресс-службе главы государства, об этом он заявил 17 октября во время рабочей встречи с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Президент напомнил, что подготовленный правительством документ не учитывает большинства замечаний, высказанных Секретариатом Президента, и содержит ряд положений, которые не согласуются с Конституцией Украины. Следовательно, глава государства принял решение до конца этой недели внести на рассмотрение Верховной Рады собственный проект Закона «О Кабинете министров».

Как сообщал УНИАН, 13 октября правительство направило на рассмотрение Верховной Рады собственный проект закона о Кабинете министров. Секретариат Президента неоднократно критиковал правительственный проект закона о Кабмине.