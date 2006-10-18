Социалисты обвиняют Нашу Украину в шантаже судей КС

Некоторые представители фракции «Наша Украина» оказывают давление на судей Конституционного Суда Украины с тем, чтобы добиться в будущем отмены политреформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента член фракции СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

«По информации, которой можно доверять, на судей Конституционного Суда в последние недели оказывается страшное давление со стороны отдельных наших коллег из фракции «Наша Украина», - сказал депутат.

По его словам, «в ход пускается шантаж, уговоры, предложения сомнительного характера». Я.МЕНДУСЬ утверждает, что все это делается для того, чтобы суд отменил изменения в Конституцию Украины, принятые парламентом 8 декабря 2004 года.

Он отметил, что «пробным камнем» в этом направлении является обращение ряда народных депутатов из фракции «Наша Украина» о «якобы неконституционном дополнении к закону о Конституционном Суде». Я.МЕНДУСЬ напомнил, что согласно этому дополнению, Конституционному Суду не разрешается ревизовать уже принятые изменения к Основному Закону.

Я.МЕНДУСЬ считает, что целью всего этого является желание вернуться к «авторитарной модели управления». По его словам, именно в такую схему вписываются шаги, предпринимаемые фракцией «Наша Украина», заявляя о якобы невыполнении антикризисной коалицией позиций Универсала, искусственно создавая конфликты относительно полномочий между Президентом и правительством, произнося различные заявления о якобы промедлении со стороны правительства относительно вступления в ВТО. По словам Я.МЕНДУСЯ, все это свидетельствует о том, что именно фракция «Наша Украина» не хочет выполнять Универсал национального единства, где, в частности, предусмотрено проведение конституционной реформы в части местного самоуправления.

СПУ считает, что в украинском обществе «достаточно сил для отстаивания демократических преобразований», - подчеркнул Я.МЕНДУСЬ.

В свою очередь, депутат из фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО напомнил, что именно Социалистическая партия летом этого года вероломно, без предупреждения вышла из демократической коалиции и вступила в антикризисную коалицию, получив за это должность председателя Верховной Рады Украины. Поэтому, по словам депутата, эта фракция учить с трибуны Верховной Рады фракцию «Наша Украина» и вообще любого гражданина Украины морального права не имеет.