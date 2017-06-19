В Кремле продление Евросоюзом "крымских" санкций назвали "нелегитимным"
13:30, 19 июня 2017Политика
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Пресс-секретарь президента РФ заявил, что страны-инициаторы санкций наносят вред самим себе.
Дмитрий Песков / REUTERS
В Кремле назвали «нелегитимным» продление Европейским Союзом санкций против России за аннексию Крыма.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Традиционно негативная (реакция Кремля – УНИАН). Мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными. Более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», - сказал Песков.
Как сообщал УНИАН, ЕС на год продлил санкции против оккупированного Крыма.
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