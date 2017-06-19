ЕС на год продлил санкции против оккупированного Крыма

Европейский Союз утвердил решение продлить санкции для незаконно аннексированного Россией Крыма и Севастополя еще на один год.

Решение было принято в понедельник в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН.

Таким образом, санкции, примененные к Крыму и Севастополю, будут продолжены до 23 июня 2018 года.

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Как сообщал УНИАН, решение о продлении санкций было согласовано 6 июня на уровне Комитета постоянных представителей стран-ЕС (COREPER).

Как известно, санкции были введены ЕС 14 июня 2014 года на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, исключая чрезвычайную ситуацию, на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетического сектора.