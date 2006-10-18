Ющенко вывел Горбулина из СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом № 884/2006 внес изменения в свой указ от 11 сентября 2006 года № 749.

Как сообщает Официальное интернет-представительство главы государства, согласно документу, в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины, частичным изменением Указа Президента Украины от 11 сентября 2006 года № 749 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с изменениями, внесенными Указом от 20 сентября 2006 года № 761) секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этим же указом из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведен Владимир ГОРБУЛИН.