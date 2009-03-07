Ющенко удивлен: едва получив $1,8 млрд., Нафтогаз отдал их Газпрому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО удивлен тем, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитался с ОАО «Газпром» за 11 млрд. кубометров газа (которые компания «РосУкрЭнерго» считает своим) деньгами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины в 2008 году.

«За одни сутки нам заплатили 1,8 млрд. долл., через несколько часов эти 1,8 млрд. долл. попали на счет «Газпрома» России. У нас лишние деньги, или эти средства не нужны, чтобы удерживать систему, или эти деньги не нужны на развитие НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы? Что это за сделки?», - заявил Президент.

Он подчеркнул, что все операции в газовой сфере должны быть публичными и прозрачными.

Как сообщал УНИАН, 31 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина заплатила «Газпрому» за 11 млрд. кубометров газа, находящихся в украинских хранилищах, 1,7 млрд. долл., которые были получены от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

23 января на то время председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

Справка УНИАН. Согласно подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.