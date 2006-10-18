Блок Тимошенко готов выступать совместно с коммунистами и социалистами

Глава УРП „Собор” Анатолий МАТВИЕНКО считает невозможным создание единой оппозиции в составе „Нашей Украины” и БЮТ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

„Последние голосования в парламенте показали: по многим вопросам Блок Юлии Тимошенко готов выступать совместно с коммунистами и социалистами под флагом воинственного популизма. В то же время БЮТ принял решение жестко оппонировать всем решениям и инициативам правительства, независимо от их содержания”, - отметил лидер УРП „Собор”.

В то же время, по его словам, блок „Наша Украина” как “ответственная оппозиционная сила” будет жестко противодействовать всем действиям правительства, противоречащим национальным интересам Украины. „Ми будем поддерживать правительственные инициативы, отвечающие интересам государства и общества. Более того, во имя европейского будущего Украины, мы будем толкать Кабинет Министров на такие инициативы”, - утверждает лидер партии.

По словам А.МАТВИЕНКО, именно такое отличие позиций не дает сегодня оснований о возможности создания тесного блока между „Нашей Украиной” и Блоком Юлии Тимошенко.