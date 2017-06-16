"Жесткая критика": в ЕС меняют отношение к Украине - СМИ

Жесткая критика со стороны Евросоюза вернулась в Украину.

За последние недели представительство ЕС выпустило ряд критических заявлений, однако в четверг, 15 июня мы услышали то, что давно не звучало от европейских дипломатов.

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Верховная рада фактически блокирует необходимые стране реформы. По словам посла, в украинском парламенте много людей, которые защищают собственные интересы и блокируют процесс реформ.

Более того, он обвинил "главу комитета Верховной Рады" в антиевропейском лоббизме.

"Когда мы пытаемся проверить гармонизацию украинского законодательства с ЕС, мы понимаем, что в профильных министерствах законопроекты уже созданы, они зарегистрированы в Раде, но глава комитета Рады решил не продвигаться вперед из-за наличия собственных интересов, и он не хочет содействовать реформам", – сказал Мингарелли.

Первый вопрос – кого именно из глав парламентских комитетов имел в виду дипломат. В представительстве ЕС отмечают, что это "собирательный образ", а не конкретный человек.

Неспособность контролировать голосования в Раде обещает стать еще большей проблемой уже в ближайшие месяцы. Возможно, именно поэтому ЕС решил действовать на опережение – понимая, что уже к осени эта проблема может стать гораздо острее.

Из 126 директив, которые мы должны были имплементировать в украинское законодательство в 2016 году, имплементированы лишь 36, из них 23 – полностью, признает вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Блокирование евроинтеграционных проектов в текущем созыве ВР началось в первые месяцы после ее избрания, однако до последнего времени в Брюсселе пытались не только подчеркивать достижения, но и несколько скрывать проблемы, пишет "ЕвроПравда".

Наглядная иллюстрация – прошлогодний отчет Еврокомиссии о выполнении ассоциации, где Брюссель сыпал комплименты в адрес Киева.

Итак, на данный момент есть важное изменение: в ЕС начали вслух заявлять и о проблемах.

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До сих пор неоднократно приходилось слышать, в том числе от европейских собеседников, что пока ЕС сознательно воздерживался от критики украинской власти. Отчасти это объяснялось растерянностью самого Брюсселя, который понимал свою "вину" в затягивании предоставления Украине безвиза и ратификации Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, ранее Мингарелли заявил, что Верховная Рада тормозит процесс проведения реформ в Украине.

Отметим, президент Евросовета Дональд Туск поздравил украинцев с началом действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Об этом он написал в Twitter. "День, который запомнится. Безвизовые путешествия для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - написал Туск.