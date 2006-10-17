Призывы к федерализму антиконституционны

Народный депутат, представитель Президента в Верховной Раде Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ отмечает, что призывы к введению федерального государственного строя в Украине противоречат Конституции.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Наша Украина”.

“Многовековая борьба за соборность Украины категорически отрицает идеи какого-либо федерализма. Украина - унитарное государство. Это положение первой части первого раздела Конституции Украины. И никто это положение не сможет изменить, разве что, разрушив само государство”, – сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его словам, всяческие попытки внедрить федерализм в Украине будут вызывать только внутренние проблемы в государстве, и абсолютно не будут способствовать консолидации украинского общества. Депутат считает, что тот, кто выступает за федерализм, в действительности хочет деления Украины и, таким образом, пропагандирует сепаратизм.

“Но им это не удастся, потому что, чтобы вносить изменения в Конституцию, нужно чтобы их приняли 300 депутатов в Верховной Раде. А затем этот вопрос выносится на референдум. Думаю, к такому развитию событий никто не допустит, это просто невероятный сценарий, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщалось, экс-председатель Луганского облсовета, председатель ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Виктор ТИХОНОВ сегодня заявил, что Украина рано или поздно придет к федерализму «Я уверен, что, в конце концов, мы все ровно придем к этому. Нельзя объединить в единое целое Запад и Восток! - сказал он.