Наша Украина не поддержит проект бюджета-2007, если...
19:08, 17 октября 2006Политика
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Петр Порошенко называет условия
"Наша Украина" не будет поддерживать проект бюджета-2007, если не будут учтены ее предложения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции "Наша Украина", председатель Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Петр ПОРОШЕНКО сегодня журналистам.
Среди предложений П.ПОРОШЕНКО, в частности, назвал ликвидацию стабилизационного фонда, который предлагается создать в сумме 3 млрд. грн. Кроме того, «Наша Украина» предлагает увеличение финансирования социальных программ, Вооруженных сил и местных бюджетов, а также создать прозрачный механизм распределения средств на капиталовложение.
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