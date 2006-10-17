Наша Украина не поддержит проект бюджета-2007, если...

"Наша Украина" не будет поддерживать проект бюджета-2007, если не будут учтены ее предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции "Наша Украина", председатель Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Петр ПОРОШЕНКО сегодня журналистам.

Среди предложений П.ПОРОШЕНКО, в частности, назвал ликвидацию стабилизационного фонда, который предлагается создать в сумме 3 млрд. грн. Кроме того, «Наша Украина» предлагает увеличение финансирования социальных программ, Вооруженных сил и местных бюджетов, а также создать прозрачный механизм распределения средств на капиталовложение.