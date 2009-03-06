Тарасюк сомневается, что Ющенко захочет видеть его во главе МИД

Народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Борис ТАРАСЮК считает маловероятным, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внесет его кандидатуру на должность министра иностранных дел, даже если коалиция это предложит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Б.ТАРАСЮК объяснил это тем, что у него и Президента Украины несколько отличаются взгляды на внешнюю политику.

Он также подверг сомнению возможность того, что, в случае внесения его кандидатуры, сможет нормально работать в Министерстве иностранных дел. Б.ТАРАСЮК заметил, что такая работа маловероятна в связи с тем, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА «раздает политически мотивированные указания МИД».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС) сегодня, 6 марта, не исключил, что МИД может возглавить Б.ТАРАСЮК.

По его словам, на заседании фракции НУ-НС речь шла о том, чтобы «именно кандидатуру ТАРАСЮКА рекомендовать Президенту».

Кроме того, член фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО сказал, что коалиция будет предлагать назначить на должность министра иностранных дел Б.ТАРАСЮКА.

При этом С.МИЩЕНКО заметил, что фракция БЮТ поддержит кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на должность министра иностранных дел.

Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.