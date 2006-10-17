Ющенко наградил Адама Михника
18:34, 17 октября 2006Политика
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За защиту идеалов свободы и демократии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил орденом князя Ярослава Мудрой III степени главного редактора «Газеты виборчей», гражданина Республики Польша Адама МИХНИКА.
Как отмечается в документе, размещенном на официальном сайте главы государства, А.МИХНИК награжден за “выдающийся личный вклад в развитие двусторонних украинско-польских отношений, гражданское мужество в защите идеалов свободы и демократии”.
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