Ющенко наградил Адама Михника

За защиту идеалов свободы и демократии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил орденом князя Ярослава Мудрой III степени главного редактора «Газеты виборчей», гражданина Республики Польша Адама МИХНИКА. Как отмечается в документе, размещенном на официальном сайте главы государства, А.МИХНИК награжден за “выдающийся личный вклад в развитие двусторонних украинско-польских отношений, гражданское мужество в защите идеалов свободы и демократии”.

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