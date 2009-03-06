Снять Ющенко может Верховный Суд - Кравчук

Верховный Суд Украины может отменить решение о проведении третьего тура президентских выборов в 2004 году. Таким образом, Виктор ЮЩЕНКО может уйти с должности главы государства. Об этом заявил Леонид КРАВЧУК, комментируя в интервью газете „Московский комсомолец в Украине” нежелание В.ЮЩЕНКО реагировать по существу на обращение первого Президента Украины относительно добровольного сложения полномочий.

«Есть сугубо украинская практика – отменить решение Верховного Суда о проведении третьего тура президентских выборов, позволившее Виктору ЮЩЕНКО в 2004 году стать главой государства», - отметил Л.КРАВЧУК.

При этом экс-президент не исключает, что действующий глава государства после его заявления «начнет активно использовать свои полномочия и будет сообща с правительством и парламентом наводить порядок в стране».

«Около 75% граждан, опрошенных Киевским международным институтом социологии, считают, что Виктор Андреевич должен уйти в отставку, более 56% считают, что возможна процедура импичмента, - приводит данные соцопроса Л.КРАВЧУК. - Настроения в обществе такие, что В.ЮЩЕНКО в покое не оставят – от него будут требовать либо решительных действий, либо ухода с должности».