Посягательства на детей и постоянное шельмование: Матиос рассказал о покушениях на него из-за ареста "налоговиков Клименко"

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что из-за ареста 16 из 23 «налоговиков Клименко» на него было совершено два покушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сообщил во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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«Я вынужден сказать, что посягательство на моих детей, с которыми я не проживаю уже подряд более 10 лет, было две попытки покушений, постоянное шельмование в коммерческих средствах информации, все это следствие того, что мы арестовали 16 налоговиков из 23, которых мы задержали ", - сказал он.

Главный военный прокурор уверил, что подобные задержания будут происходить и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Производство открыто по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

Суды избрали 12-и из 23 экс-налоговиков меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов на общую сумму 443 млн 988 тыс. грн.

Еще четырем подозреваемым суды избрали меры пресечения в виде личных обязательств. 7 подозреваемых были освобождены из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тыс. до 15 млн грн.

7 июня Матиос сообщил, что апелляционный суд изменил двум экс-налоговикам меры с личного обязательства на арест с правом внесения многомиллионных залогов. В суде оставались нерассмотренными 8 апелляционных жалоб прокуратуры на меры экс-налоговикам.